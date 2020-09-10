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На выплаты безработным рязанцам направили ещё 203 миллиона

7info7

Регион получит дополнительные средства на выплаты безработным гражданам, соцработникам, оказывающим услуги людям с COVID-19 и рязанцам из группы риска по коронавирусу. Эту идею одобрили в Федеральном Собрании Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Деньги поступят из резервного фонда Правительства РФ. На выплаты безработным регион получит боле 203,5 млн руб. На выплаты соцработникам выделят 11,2 млн.

Как отметил губернатор Николай Любимов, вопрос поддержки людей, оставшихся без работы в период пандемии, обсуждался в ходе встречи с председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андреем Макаровым, который побывал в Рязанской области с рабочей поездкой 8 сентября.

Буквально вчера я обсуждал с Андреем Михайловичем проблему, связанную с ростом количества зарегистрированных безработных в области. Уже сегодня принято решение о направлении в наш регион дополнительных средств, – сказал Николай Любимов. – Для нас такая существенная помощь очень важна. Мы очень благодарны федеральному центру за столь оперативную работу, которая помогает региону своевременно получать дополнительные средства и исполнять поручения Президента РФ, — сказал глава региона.

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