На выплаты безработным рязанцам направили ещё 203 миллиона

Регион получит дополнительные средства на выплаты безработным гражданам, соцработникам, оказывающим услуги людям с COVID-19 и рязанцам из группы риска по коронавирусу. Эту идею одобрили в Федеральном Собрании Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Деньги поступят из резервного фонда Правительства РФ. На выплаты безработным регион получит боле 203,5 млн руб. На выплаты соцработникам выделят 11,2 млн.
Как отметил губернатор Николай Любимов, вопрос поддержки людей, оставшихся без работы в период пандемии, обсуждался в ходе встречи с председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андреем Макаровым, который побывал в Рязанской области с рабочей поездкой 8 сентября.