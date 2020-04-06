Росгосцирк покажет тренировки, репетиции и кормление животных

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Из-за распространения коронавирусной инфекции в Рязани, как и по всей стране, закрыты цирки. Дома остаются не только зрители, но и артисты. Но даже в такой обстановке Росгосцирк нашёл возможность порадовать зрителей. В социальной сети Instagram стартовал проект, в котором артисты цирка расскажут, как дрессировать животных, научиться жонглировать, а также покажут репетиции и кормление животных.



В ближайшее время Росгосцирк планирует расширить контент онлайн-трансляций, включив в расписание лекции по истории циркового искусства, а также экскурсы от ведущих артистов и приглашенных экспертов отрасли.



Также сотрудники Российской государственной цирковой компании поддержали #скучающийфлешмоб Министерства Культуры РФ. Они рассказали, как тяжело артистам, когда #никто_не аплодирует, не хрустит попкорном и не пытается пройти на представление без билета. К этому флэшмобу присоединился и Рязанский цирк.

Все материалы можно найти в социальных сетях по хештегам #StopCovid19, #скучающийфлешмоб, #никто_не, #Росгосцирк и в аккаунте @newsvirus