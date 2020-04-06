Росгосцирк покажет тренировки, репетиции и кормление животных

7info 2
Администрация

Елена Сорокина провела совещание в режиме онлайн

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание с председателем Рязанской городской Думы Юлией Рокотняской. Они обсудили оперативную обстановку в городе в режиме...
Узнать больше
Новости Рязани

20-летнего парня будут судить за изнасилование несовершеннолетней

По версии следствия, преступление было совершено в городе Кораблино вечером 28 октября 2019 года. Обвиняемый напал на улице на несовершеннолетнюю девушку и изнасиловал её.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области 14 человек оштрафовали за нарушение правил охоты

4 и 5 апреля сотрудники Росгвардии вместе с представителями регионального Министерства природопользования и линейного отдела полиции провели рейды по охотничьим угодьям.
Узнать больше
Новости Рязани

Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области на 16 часов 31 марта

Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Рязанской области по состоянию на 16 часов 31 марта осталось прежним. На данный момент известно о...
Узнать больше
Новости Рязани

Новые данные о COVID-2019 в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о распространении коронавируса в регионе. Информация актуальна на 08.30 субботы, 4 апреля.
Узнать больше
-

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Рязани, как и по всей стране, закрыты цирки. Дома остаются не только зрители, но и артисты. Но даже в такой обстановке Росгосцирк нашёл возможность порадовать зрителей. В социальной сети Instagram стартовал проект, в котором артисты цирка расскажут, как дрессировать животных, научиться жонглировать, а также покажут репетиции и кормление животных.


В ближайшее время Росгосцирк планирует расширить контент онлайн-трансляций, включив в расписание лекции по истории циркового искусства, а также экскурсы от ведущих артистов и приглашенных экспертов отрасли.


Также сотрудники Российской государственной цирковой компании поддержали #скучающийфлешмоб Министерства Культуры РФ. Они рассказали, как тяжело артистам, когда #никто_не аплодирует, не хрустит попкорном и не пытается пройти на представление без билета. К этому флэшмобу присоединился и Рязанский цирк.

Все материалы можно найти в социальных сетях по хештегам #StopCovid19, #скучающийфлешмоб, #никто_не, #Росгосцирк и в аккаунте @newsvirus

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Нашёлся хозяин собаки, которую пытались сжечь заживо под Рязанью

Новости Рязани
Нашёлся хозяин собаки, которую обнаружили едва живой рядом со свалкой под Рязанью. Об этом сообщается в группе Службы по контролю за безнадзорными...
Узнать больше

Рязанцы могут взять почтовую ячейку в аренду в мобильном приложении

Новости Рязани
Забронировать абонементную ячейку в удобном почтовом отделении для получения простых мелких пакетов, печатных изданий, извещений и писем без очереди теперь можно удаленно...
Узнать больше

Аркадий Фомин привез ей необходимые медицинские средства и продукты.

Коронавирус
Ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Борисовне Артемовой лидер рязанских единороссов передал продуктовый набор. Она тоже живет одна, но на отсутствие заботы и...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения COVID-19. Об этом утром в понедельник, 6 апреля, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

Новая сводка распространения COVID-2019 в Рязанской области

Коронавирус Рязань
По состоянию на 08.30 понедельника, 6 апреля, коронавирус в Рязанской области официально подтверждён у 12 человек. Анализы ещё 22 пациентов направлены в...
Узнать больше

Игорь Мурог высказал готовность помочь пожилым людям, находящимся в самоизоляции

Видео
В воскресенье, 5 апреля, депутат Рязанской областной Думы, директор Рязанского Политеха Игорь Мурог посетил колл-центр для поддержки и координирования помощи пожилым людям...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Нашёлся хозяин собаки, которую пытались сжечь заживо под Рязанью

Рязанцы могут взять почтовую ячейку в аренду в мобильном приложении

Аркадий Фомин привез ей необходимые медицинские средства и продукты.