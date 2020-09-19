Пьяный рязанец угрожал зарезать 14-летнего пасынка

Жительница Рязани обратилась в полицию с жалобой на своего сожителя. Пьяный мужчина угрожал зарезать её сына.

35-летний мужчина пришёл домой пьяным. Начался скандал с женой. Мужчина ударил женщину по лицу. Эту сцену видел её 14-летний сын. Подросток заступился за мать. Тогда пьяный дебошир схватил нож и пригрозил зарезать его.

Женщина вызвала полицейских, которые смогли предотвратить трагедию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.