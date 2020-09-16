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Новости РязаниПроисшествия

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела на рязанского судебного пристава

7info

Прокуратура изучила материалы уголовного дела, возбуждённого СО УФСБ России по Рязанской области, о хищении денежных средств в виде исполнительского сбора, оплаченного должником при исполнении решения суда о взыскании задолженности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Установлено, что заместитель начальника одного из отделов службы судебных приставов, используя своё служебное положение,  в рамках исполнительного производства получил от должника денежные средства в виде исполнительского сбора в сумме более 250 тысяч рублей, которые не внёс на депозитный счёт отдела, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Постановление о возбуждении уголовного дела признано  законным и обоснованным, расследование продолжается. 

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