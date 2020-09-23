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Проект Рязанской области стал призером всероссийского конкурса

Иван Федоров

Рязанский проект «Дети.Digital» стал призером Всероссийского конкурса проектов «ПРОФ-IT.2020», сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Мероприятие проходило в Красноярске и было направлено на создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, которые были бы полезны для региональной информатизации и различных отраслей экономики. На участие в конкурсе было подано 279 заявок из 58 регионов страны. Все работы оценивали представители федеральных органов власти и региональные эксперты. 

— Этот конкурс очень значим для развития IT-проектов как в регионе, так и на федеральном уровне. В настоящее время в Рязанской области ведется большая работа по разработке и внедрению цифровых решений в различные отрасли экономики и социальной сферы, — заметил министр цифрового развития Валерий Стройков. 

Проект «Дети. Digital» был разработан АНО «Цифровой регион» при поддержке министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Данная разработка была отмечена призом в номинации «Лучший инновационный проект». 

Проект направлен на выявление, поддержание и развитие талантов у детей в области математики, информатики и технологий. Вначале программа определяет профессиональною ориентацию ребенка. Она выявляет, к каким наукам склонен тот или другой человек: гуманитарным или точным, умственному или ручному труду. 

Если у ребенка диагностировали склонность к техническим специальностям, то далее открывается доступ к обучающим материалам, для которых были выбраны наиболее эффективные методики. Но в «онлайн-учебниках» есть своя особенность. Все материалы были адаптированы к игровым сюжетам.

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