Президент компании «Хендэ Мотор СНГ» господин Хван Ки Йон посетил ГК «Автоимпорт» и ГК «Регион 62»

9 июля глава марки прибыл в ДЦ Hyundai на Московском шоссе. Во время экскурсии он высоко оценил степень безопасности дилерского центра в условиях пандемии, а также отметил, что дилерский центр Hyundai на Московском соответствует абсолютно всем стандартам «Хендэ Мотор СНГ».

10 июля господин Хван Ки Йон посетил ГК «Регион 62», где посмотрел абсолютно новый ДЦ GAZ, оценил качественную и безопасную работу сервисных станций во всех автосалонах локации и конечно же, внимательно осмотрел ДЦ Hyundai. Он остался доволен тем, каким образом налажена работа и как соблюдаются меры безопасности.

При личной встрече с Президентом ГК «Автоимпорт» Олегом Смирновым господин Хван Ки Йон отметил, что работа дилерских центров Hyundai в Рязани осуществляется на высочайшем уровне. Кроме того, ему понравилась система организации работы группы компаний в целом. В частности, он оценил подход руководства к развитию сотрудников, особенно отметив проведение внутренней спартакиады, благодаря чему ГК «Автоимпорт» является привлекательным работодателем. Он пожелал Олегу Смирнову дальнейшего развития и открытия новых дилерских центров не только в Рязани, но и в других регионах.