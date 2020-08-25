Появились свежие данные о заболеваемости коронавирусом в Рязани

Мэрия Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте городской администрации.

На 15.00 вторника, 25 августа, в Рязанской области зарегистрированы 7 тыс 19 человек с подтверждённым и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 611 заражённых.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. В нём заболели коронавирусом 1179 жителей. На втором месте по числу случаев COVID-19 Октябрьский район Рязани – 1016 человек.

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В Железнодорожном районе официально зарегистрировано 876 случаев заражения. Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – 540 человек.