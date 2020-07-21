Рязанский облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты Облдумы от 13 партий

21 июля Рязанская областная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты Рязанской Облдумы от партий «Единая Россия» по единому избирательному округу и одномандатным округам и КПРФ – по одномандатным округам.

Всего заверены списки кандидатов 13 политических партий и избирательных объединений. Ряд партий и объединений, в том числе «Народ против коррупции» планируют сдать списки кандидатов до 23 июля.

Напомним, выборы в областной парламент пройдут в единый день голосования 13 сентября. Жителям региона предстоит избрать 40 депутатов.