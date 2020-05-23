Полиция сообщила результаты массовой остановки водителей на площади Ленина

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила о результатах первого дня рейдов с массовой остановкой водителей.
Напомним, вечером в пятницу, 22 мая, сотрудники ГИБДД работали на площади Ленина в Рязани. В ходе мероприятия было выявлено и пресечено 27 нарушений ПДД. Выявлено 15 тонированных автомобилей, задержан незарегистрированный мотоцикл.
Также сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали проезд на красный сигнал светофора, выявили нарушение в перевозке детей. У трёх водителей при себе не оказалось прав, шестеро ехали без страховки.
Кроме того, на территории Рязанской области вчера было задержано 10 нетрезвых водителей, один от освидетельствования отказался.
– В выходные дни интенсивность проведения сотрудниками ГИБДД рейдовых и профилактических мероприятий будет усиливаться, – говорится в сообщении пресс-службы.
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