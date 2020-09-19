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Почётный гражданин города Сасово отметил 90-летие

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18 сентября 90-летие отметил Почетный гражданин города Сасово Вячеслав Георгиевич Уткин.

Вячеслав Георгиевич родился в Москве в семье военнослужащего. Через 3 года семья переехала в Ивдель, где и прошли детские годы будущего художника. Рисовать начал уже с детства, срисовывая иллюстрации из учебников.

В 1947 году семья Уткиных переехала в Рязань к родственникам матери. Здесь Вячеслав Георгиевич поступил в Рязанское ремесленное художественное училище на альфрейно-живописное отделение. После окончания училища художник был направлен по распределению в Караганду, где работал над росписью дворца шахтеров, а затем дворца металлургов в городе Балхаш.

В 1952 году вернулся в Сасово, откуда был призван в армию. После армии решил попробовать работу учителя. Стал преподавать черчение в Глядковской школе, затем в школе №106, которой отдал 35 лет своей жизни.

Будучи профессионалом, он благословил на этот путь многих своих воспитанников. Самым выдающимся художником стал Сергей Кузин – художник с мировым именем, член Творческого Союза художников России и член Союза художников России, участник многочисленных международных и всемирных выставок, его картины – во многих музеях мира и в частных коллекциях.

Вячеслав Георгиевич более полувека расписывал храмы, писал образы святых и передавал эти произведения в храмы Рязанской области. Его работы находятся в Сасовском соборе Казанской иконы Божией Матери, церкви Михаила Архангела, храме Рождества Пресвятой Богородицы Вышенского монастыря. Довелось художнику работать в храмах сел Саблино, Чернеево, Нестерово и Огарево-Почково.

Выйдя на заслуженный отдых, Вячеслав Георгиевич стал активным участником культурной жизни города Сасово.

В день юбилея долгожителя поздравила глава администрации города Сасово Евгения Рубцова: «Вячеслав Георгиевич – замечательный человек и невероятно талантливый художника. Он развил художественные способности у тысяч учащихся школы №106. Именно Вячеслав Георгиевич стоял у истоков организации детской художественной школы и вел кружок изобразительного искусства в Сасовском Доме пионеров. Я искренне горжусь, что живу рядом с этим удивительным, добрым и светлым человеком, который до сих пор занимается творчеством». К поздравлениям присоединились председатель городского совета ветеранов Галина Пицына и председатель общественного совета по соцполитике Людмила Мусариева. Долгожителю было передано поздравление Президента РФ В.В. Путина и памятные подарки.

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