Почетным гражданином города Рязани стала Александра Репченкова

В субботу, 1 августа, состоялся Торжественный прием в честь 925-летия Рязани, во время которого рязанцам были вручены региональные и муниципальные награды.

Звания «Почетный гражданин города Рязани» была удостоена председатель совета ветеранов Московской окружной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных округов Александра Репченкова.

Награду за многолетнюю общественную деятельность, направленную на нравственно-патриотическое воспитание молодежи, заслуги в развитии ветеранского движения Александре Репченковой вручила председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.