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По делу «Детского питания» вынесен приговор Александру Дворецкому

7info
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В пятницу, 26 июня, в Тамбове суд вынес приговор бывшему директору МП «Детское питание» города Рязани Александру Дворецкому. Об этом сообщается на сайте суда. 

Напомним, Дворецкий был одним из фигурантов дела о взятках. Кроме него, по делу проходили бывший советник главы администрации Рязани на общественных началах Александр Зайкин, бывший заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич, бывший советник министра экономического развития РФ Павел Пущин. 

Суд признал Дворецкого виновным и приговорил к 4 годам колонии строго режима. Кроме того, в течение 5 лет ему запрещено занимать определённые должности в органах власти. 

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

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