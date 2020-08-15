Первый полёт «Неба России» прошёл под Рязанью

В субботу, 15 августа, состоялся первый полёт фестиваля «Небо России». Об этом сообщили организаторы.

Напомним, фестиваль проходит в Рязани регулярно. В этом году из-за пандемии коронавируса была отменена спортивная программа, также не будут проводиться официальные мероприятия. В том числе и планировавшееся свечение воздушных шаров в Кремле.

Первый полёт фестиваля прошёл сегодня утром под Рязанью. Девять аэростатов пролетели по маршруту Заборье – Дубровичи.