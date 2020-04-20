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Рязанские курицы снесли Пасхальные яйца в семью Галкина и Пугачёвой

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Максим Галкин  — не только талантливый артист и ведущий, но и известный блогер.  На его аккаунт в инстаграме  подписаны миллионы, а фото детей и жены – Примадонны Аллы Пугачёвой – всегда сопровождаются восторженными комментариями.

Не стало исключением и видео с Лизой и Гарри, на котором они готовятся к Пасхе и разукрашивают яйца. Внимание подписчиков из Рязанской области привлекла марка яиц. Звёздное семейство остановило свой выбор на яйцах от производителя «Окское».  Видео набрало более 2 миллионов просмотров.

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Как шла подготовка

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