Рязанские курицы снесли Пасхальные яйца в семью Галкина и Пугачёвой

Максим Галкин — не только талантливый артист и ведущий, но и известный блогер. На его аккаунт в инстаграме подписаны миллионы, а фото детей и жены – Примадонны Аллы Пугачёвой – всегда сопровождаются восторженными комментариями.
Не стало исключением и видео с Лизой и Гарри, на котором они готовятся к Пасхе и разукрашивают яйца. Внимание подписчиков из Рязанской области привлекла марка яиц. Звёздное семейство остановило свой выбор на яйцах от производителя «Окское». Видео набрало более 2 миллионов просмотров.
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