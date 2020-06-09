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Пациентка «ковидного» отделения рязанской больницы рассказала об условиях лечения

Вера Бочкова
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Пациентка Рязанской ОКБ им. Семашко рассказала об условиях лечения в коронавирусном отделении. Её рассказ опубликован региональным минздравом.

Маргарите Борисовне 42 года, она страдает тяжелым сахарным диабетом, хроническим обструктивным бронхитом, поэтому очень тяжело перенесла коронавирусную инфекцию.

— Я поступила в больницу им. Семашко на седьмой день болезни с двусторонним воспалением легких и температурой 39.8. Меня мучил надрывный раздирающий кашель. Я могла только выдыхать, а вдохнуть воздух не получалось, я задыхалась, не могла самостоятельно передвигаться, – говорит Маргарита Борисовна.

В ОКБ им. Семашко ей сразу же назначили капельницы и уколы, подключили к кислородному аппарату, провели необходимую диагностику.

На фоне ковидной инфекции у женщины значительно повысился уровень сахара крови, произошло обострение хронического бронхита, были приступы удушья, ночью она не могла спать, что потребовало дополнительного внимания медперсонала.

— Мне было очень страшно, ведь болезнь еще не до конца изучена, и я знала, что мне сложно будет поправиться из-за сопутствующих заболеваний, – говорит Маргарита Борисовна. – Но мой страх прошел, как только я первый раз увидела своего врача и поговорила с ней. Елена Викторовна Сорокина очень внимательно ко мне отнеслась, подбодрила, простым языком объяснила, что мне можно делать в моей ситуации, а что нельзя. Каждый раз она подробно расспрашивала меня о моем состоянии, внимательно следила за моими показателями.

Постепенно состояние пациентки стало улучшаться. У нее нормализовалась температура тела, уменьшилась одышка, сахар пришел в норму. Через 13 дней ее практически здоровой выписали домой.

— За все время лечения я не потратила ни копейки, что особо радует в период пандемии, когда моя семья испытывает финансовые трудности. Я полностью довольна лечением в ОКБ им. Семашко. Из-за своих хронических заболеваний мне часто приходится лежать в разных стационарах, поэтому мне есть с чем сравнивать. Здесь профессиональный коллектив, который с заботой и вниманием относится к пациентам. У медсестер руки волшебные, мне первое время даже не верилось, что уколы могут быть безболезненными. При этом в больнице очень вкусно кормят, у меня даже здесь появилось любимое блюдо – гороховый суп, – говорит Маргарита Борисовна. – Когда мои дети и муж провожали меня в больницу, они были в трауре. Никогда в жизни они не видели меня в таком тяжелом состоянии. И я сама думала, что не выкарабкаюсь. Но сотрудники больницы им. Семашко спасли мне жизнь! Сейчас я чувствую себя прекрасно! Я безмерно благодарна медикам, которые вылечили меня! Желаю всем им здоровья, успехов в их нелегком, но таком нужном труде.

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