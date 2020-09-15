Организатор убийства рязанского предпринимателя предстанет перед судом

Зампрокурора Рязанской области утвердил обвинительной заключение в отношении москвича, организовавшего убийство местного предпринимателя. 42-летнему-мужчине вменяют статьи «Организация убийства», «Присвоение, совершенное в особо крупном размере» и «Подделка официального документа», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый организовал убийство своего компаньона, чтобы освободиться от множественных долгов и незаконно обогатиться. Чтобы не тратить много денег на киллера, злоумышленник решил заплатить своему родственнику, дабы тот «решил проблему». В феврале 2018 года исполнитель нагнал жертву возле его дома и зарезал предпринимателя. От полученных травм мужчина скончался через несколько часов в больнице.

После содеянного, компаньон убитого подделал несколько документов, поставив на них подпись жертвы. Уголовное дело уже направлено в Рязанский областной суд.