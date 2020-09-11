Опергруппа сообщила свежие данные о коронавирусе в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 11 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 523 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3895, Касимов – 189, Сасово – 174, Скопин – 176, Рыбное – 196, Михайлов – 82, Ряжск – 219, Спасск – 37, Шацк – 39, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 153.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 52;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 127;
Клепиковский район – 125;
Кораблинский район – 31;
Милославский район – 38;
Михайловский район – 119;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 49;
Путятинский район – 13;
Рыбновский район – 132;
Ряжский район – 38;
Рязанский район – 349;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 62;
Сасовский район – 49;
Скопинский район – 129;
Спасский район – 110;
Старожиловский район – 42;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 30;
Шацкий район – 48;
Шиловский район – 140.