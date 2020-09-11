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Опергруппа сообщила свежие данные о коронавирусе в районах Рязанской области

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 11 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 523 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3895, Касимов – 189, Сасово – 174, Скопин – 176, Рыбное – 196, Михайлов – 82, Ряжск – 219, Спасск – 37, Шацк – 39, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 153.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 52;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 6;

Касимовский район – 127;

Клепиковский район – 125;

Кораблинский район – 31;

Милославский район – 38;

Михайловский район – 119;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 49;

Путятинский район – 13;

Рыбновский район – 132;

Ряжский район – 38;

Рязанский район – 349;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 62;

Сасовский район – 49;

Скопинский район – 129;

Спасский район – 110;

Старожиловский район – 42;

Ухоловский район – 12;

Чучковский район – 30;

Шацкий район – 48;

Шиловский район – 140.

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