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Новости РязаниОбщество

ОНФ раскритиковал благоустройство парка Морской славы в Рязани

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Представители ОНФ раскритиковали благоустройство парка Морской славы в Рязани. Велосипедную дорожку здесь залили бетоном. Более того, дорожка с таким скользким проходит рядом с оврагом. Ограждений здесь нет, что противоречит Своду правил СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства».

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды (ЦМБГС) ОНФ Светлана Калинина отметила, что горожане постоянно жалуются на такого рода благоустройство.

Калинина договорилась с представителями правительства Рязанской области и администрации Рязани, что в течение месяца они создадут дорожную карту по устранению недостатков благоустройства парка «Морской славы».

Не меньше нареканий вызвал «Рязанский спуск» в Касимове. Общественники предлагают подрядчикам устранить выявленные недостатки в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Контролировать решение проблемных вопросов будет Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ.

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