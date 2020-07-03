Обновлены данные о заболеваемости COVID-19 по районам Рязани

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Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии.

По состоянию на четверг, 2 июля, в Рязанской области зарегистрированы 5315 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани живут 2774 заражённых.

Больше всего случаев коронавируса выявлено в Московском районе города – 947. На втором месте по числу заражённых COVID-19 Октябрьский район, где болеют 788 человек. В Железнодорожном районе Рязани выявлено 628 случаев заражения. Наименее «заражённым» районом остаётся Советский, где заболели 411 человек.