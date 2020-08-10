Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 10 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 597 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3381, Касимов – 173, Сасово – 149, Скопин – 145, Рыбное – 174, Михайлов – 79, Ряжск – 195, Спасск – 34, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 43, Новомичуринск – 139.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 51;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 5;
Касимовский район – 111;
Клепиковский район – 122;
Кораблинский район – 28;
Милославский район – 30;
Михайловский район – 106;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 47;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 96;
Ряжский район – 34;
Рязанский район – 300;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 56;
Сасовский район – 43;
Скопинский район – 118;
Спасский район – 89;
Старожиловский район – 35;
Ухоловский район – 10;
Чучковский район – 30;
Шацкий район – 43;
Шиловский район – 132.
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