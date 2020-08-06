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Новости РязаниОбщество

Обновлены данные о распространении географии коронавируса в Рязанской области

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 6 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 489 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3323, Касимов – 173, Сасово – 139, Скопин – 142, Рыбное – 172, Михайлов – 79, Ряжск – 193, Спасск – 32, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 42, Новомичуринск – 138.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 50;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 38;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 110;

Клепиковский район – 119;

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 30;

Михайловский район – 106;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 45;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 95;

Ряжский район – 34;

Рязанский район – 295;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 56;

Сасовский район – 41;

Скопинский район – 117;

Спасский район – 88;

Старожиловский район – 35;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 29;

Шацкий район – 43;

Шиловский район – 132.

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