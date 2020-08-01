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Новости РязаниОбщество

Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

7info
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 1 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 352 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: 

Рязань – 3240 (+15), Касимов – 171 (+1), Сасово – 133, Скопин – 139, Рыбное – 172, Михайлов – 78, Ряжск – 191 (+1),  Спасск – 31, Шацк – 35, Клепики – 29, Кораблино – 42 (+1), Новомичуринск – 135.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 48;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 38;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 108 (+1);

Клепиковский район – 118 (+2);

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 30;

Михайловский район – 105;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 44;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 89;

Ряжский район – 33 (+1);

Рязанский район – 290 (+1);

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 55;

Сасовский район – 39;

Скопинский район – 114;

Спасский район – 88 (+1);

Старожиловский район – 33 (+1);

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 29;

Шацкий район – 40;

Шиловский район – 130 (+1).

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