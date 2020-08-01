Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 1 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 352 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3240 (+15), Касимов – 171 (+1), Сасово – 133, Скопин – 139, Рыбное – 172, Михайлов – 78, Ряжск – 191 (+1), Спасск – 31, Шацк – 35, Клепики – 29, Кораблино – 42 (+1), Новомичуринск – 135.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 48;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 38;
Кадомский район – 5;
Касимовский район – 108 (+1);
Клепиковский район – 118 (+2);
Кораблинский район – 28;
Милославский район – 30;
Михайловский район – 105;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 44;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 89;
Ряжский район – 33 (+1);
Рязанский район – 290 (+1);
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 55;
Сасовский район – 39;
Скопинский район – 114;
Спасский район – 88 (+1);
Старожиловский район – 33 (+1);
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 29;
Шацкий район – 40;
Шиловский район – 130 (+1).
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