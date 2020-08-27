Обновлена информация о заболевших коронавирусом жителях Рязани

Администрация Рязани сообщила актуальные данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

По состоянию на 15 часов среды, 26 августа, в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 47 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заразились 3 тыс 622 человека.

Самым «заражённым» районом города продолжает оставаться Московский. Там заболели уже 1182 жителя. На втором месте по числу случаев заражения Октябрьский район Рязани, где заболели 1020 человек.

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В Железнодорожном районе зафиксировано 879 случаев COVID-19. Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – 541 случай заражения.