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Новости РязаниОбщество

Обновлена информация о распространении коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 12.00 17 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 712 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3998, Касимов – 197, Сасово – 176, Скопин – 184, Рыбное – 198, Михайлов – 82, Ряжск – 225, Спасск – 39, Шацк – 39, Клепики – 30, Кораблино – 48, Новомичуринск – 156.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 52;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 6;

Касимовский район – 127;

Клепиковский район – 128;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 38;

Михайловский район – 121;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 50;

Путятинский район – 14;

Рыбновский район – 140;

Ряжский район – 39;

Рязанский район – 360;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 64;

Сасовский район – 52;

Скопинский район – 132;

Спасский район – 114;

Старожиловский район – 44;

Ухоловский район – 12;

Чучковский район – 31;

Шацкий район – 48;

Шиловский район – 144.

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