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Новости РязаниОбщество

Обновились данные о географии коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 12 часов 27 июля в регионе зарегистрирован 6 тыс 183 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: 

Рязань – 3159, Касимов – 170, Сасово – 130, Скопин – 138, Рыбное – 168, Михайлов – 78, Ряжск – 184,  Спасск – 31, Шацк – 34, Клепики – 29, Кораблино – 41, Новомичуринск – 135.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 46;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 37;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 104;

Клепиковский район – 115;

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 29;

Михайловский район – 102;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 44;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 89;

Ряжский район – 32;

Рязанский район – 286;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 55;

Сасовский район – 37;

Скопинский район – 113;

Спасский район – 86;

Старожиловский район – 29;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 28;

Шацкий район – 40;

Шиловский район – 129.

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