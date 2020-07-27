Обновились данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12 часов 27 июля в регионе зарегистрирован 6 тыс 183 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3159, Касимов – 170, Сасово – 130, Скопин – 138, Рыбное – 168, Михайлов – 78, Ряжск – 184, Спасск – 31, Шацк – 34, Клепики – 29, Кораблино – 41, Новомичуринск – 135.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 46;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 37;
Кадомский район – 5;
Касимовский район – 104;
Клепиковский район – 115;
Кораблинский район – 28;
Милославский район – 29;
Михайловский район – 102;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 44;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 89;
Ряжский район – 32;
Рязанский район – 286;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 55;
Сасовский район – 37;
Скопинский район – 113;
Спасский район – 86;
Старожиловский район – 29;
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 28;
Шацкий район – 40;
Шиловский район – 129.
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