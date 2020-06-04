Новые знаки и разметка привели к хаосу на перекрёстке в центре Рязани

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В Рязани автомобилисты нарушают правила на перекрёстке в центре города. Они пока ещё не привыкли к новым знакам и дорожной разметке. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Новые знаки установлены на улице Садовой перед пересечением с улицей Есенина. Теперь с правой полосы улицыдороги можно только поворачивать. В сторону улицы Есенина могут ехать автомобили только с левой полосы.

Журналисты «Оки» отмечают, что водители едут прямо со всех полос, тем самым нарушая правила и создавая аварийные ситуации.

Госавтоинспекция просит рязанцев быть внимательными и следить за знаками на дорогах.