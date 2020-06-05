Пятница, 5 июня, 2020
18.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Новые данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

7info
-

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о числе заболевших в районах области.

На 11 часов пятницы, 5 июня, в регионе с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 3940 человек. Коронавирус выявлен во всех районах региона.

Наибольшее число заболевших в Рязани – 2054 человека. В Рязанском районе заболели 206 жителей. В Новомичуринске выявлено 117 случаев COVID-19, В Скопине – 102, В Рыбном – 98, в Ряжске – 96, в Сасове – 66, в Михайлове – 53.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанским предпринимателям предлагают оценить меры поддержки, действующие в регионе

Новости Рязани
Агентство стратегических инициатив при поддержке правительства России проводит опрос бизнесменов. Предпринимателям предлагается оценить меры поддержки во время пандемии, выделить...
Узнать больше

Новые данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о числе заболевших в районах области. На 11 часов пятницы, 5...
Узнать больше

С понедельника на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду

Новости Рязани
В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. в связи с этим с понедельника, 8 июня, на нескольких улицах...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Митрополит Марк рассказал, можно ли посещать храмы на Троицу

Видео
В воскресенье, 7 июня, православные христиане будут отмечать праздник Троицы. накануне митрополит Рязанский и Михайловский Марк обратился к верующим и рассказал, можно...
Узнать больше

Назначен врио начальника УМВД по Рязанской области

Власть
Напомним, место начальника стало вакантным из-за того, что бывший глава Рязанского регионального УМВД Сергей Лебедев пошёл на повышение. Он возглавил Следственный департамент МВД России.
Узнать больше

Мэрия сообщила новые данные о заражений коронавирусом по районам Рязани

Новости Рязани
На сайте мэрии сообщается, что на 4 июня в регионе зарегистрированы 3872 человека с подтвержденным и условно подтверждённым COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ирина Маненкова – о театре, лингвистике, хореографии и пэчворке

Акценты
В четверг, 4 июня, гостем прямого эфира РИА "7 новостей" в Инстаграм стала актриса Рязанского областного музыкального театра Ирина Маненкова.
Узнать больше

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+