Новые данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о числе заболевших в районах области.

На 11 часов пятницы, 5 июня, в регионе с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 3940 человек. Коронавирус выявлен во всех районах региона.

Наибольшее число заболевших в Рязани – 2054 человека. В Рязанском районе заболели 206 жителей. В Новомичуринске выявлено 117 случаев COVID-19, В Скопине – 102, В Рыбном – 98, в Ряжске – 96, в Сасове – 66, в Михайлове – 53.