Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

-

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о распространении коронавируса в регионе.

По состоянию на 08.30 понедельника, 22 июня, в Рязани и области зарегистрировано 4808 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Под контролем врачей с начала пандемии COVID-19 находятся 12600 человек. Они либо приехали из-за границы в начале эпидемии, либо контактировали с заболевшими или подозрительными на заболевание. Сейчас под наблюдением 2064 человек. 10536 граждан обследованы и признаны здоровыми.