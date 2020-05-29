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Губернатор Рязанской области Николай Любимов 29 мая в рамках областного праздника «Последний звонок» обратился с напутствием к выпускникам.

Школа дала вам возможность развивать свои способности и таланты, сформировала характер, помогла обрести настоящих друзей. Каждый из вас прошел большой путь работы над собой. Конечно, это время навсегда останется в памяти. А полученные знания и опыт обязательно пригодятся в будущем, станут для вас надежной опорой.

Николай Любимов отметил, что «Последний звонок» в 2020 году особенный, он проходит в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Ограничения не позволяют собираться и устраивать массовые гуляния, но благодаря такому формату одновременно в празднике смогли принять участие все желающие. «Такого не было еще ни у кого и никогда. Вместе с вами друзья, родные и близкие. Школьные актовые залы с трудом смогли бы вместить такое количество людей», – сказал глава региона.

Губернатор выразил уверенность, что выпускники оправдают ожидания педагогов и родителей и достойно сдадут все экзамены. «Мы возлагаем на вас большие надежды и искренне хотим, чтобы у вас все получилось, и непременно будем во всем вас поддерживать, – подчеркнул Николай Любимов. – Рязанской области нужна талантливая молодежь с современным взглядом, новыми мыслями и креативной энергией. Вместе мы сможем сделать наш регион сильным и процветающим, с комфортными условиями для жизни и развития». Глава региона пожелал выпускникам состояться в выбранной профессии, найти себя в жизни.

В этом году в Рязанской области заканчивают школу 14430 выпускников, из них 4460 человек — одиннадцатиклассники. В их числе 172 победителя и призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.