Николай Любимов рассказал про реализацию нацпроектов в Рязанской области

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», в рамках реализации корпоративной программы благотворительности оказала финансовую помощь муниципальному бюджетному учреждению культуры – «Муниципальный...
В пятницу, 25 сентября, губернатор Рязанской области принял участие в совместном заседании рабочих групп госсовета РФ по направлениям «Культура» и «Образование и наука». На совещании обсудили лучшие реализации нацпроектов в регионах. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, представители общественной палаты и члены профильных рабочих групп Госсовета.
От Рязанской области на встрече в режиме ВКС присутствовали Николай Любимов, зампредседателя правительства региона Роман Петряев и министр культуры Виталий Попов.
В рамках этого проекта школьники и студенты ВУЗов под руководством преподавателей проводят исследовательскую и экспедиционную работу. В результате планируется создание уникальных для каждого поселения этнографических площадок.
Губернатор также упомянул и киностудию «Дебют», которая получила по итогам конкурсного отбора грантовую поддержку. Благодаря этому проекту молодые люди могут заниматься актерским мастерством, продюсирование и режиссурой.
Губернатор Рязанской области напомнил, что в 2021 году в Скопине планируется создание арт-центра. И там же будет организована «Школа экскурсовода».
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», в рамках реализации корпоративной программы благотворительности оказала финансовую помощь муниципальному бюджетному учреждению культуры – «Муниципальный...