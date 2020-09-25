Николай Любимов рассказал про реализацию нацпроектов в Рязанской области

В пятницу, 25 сентября, губернатор Рязанской области принял участие в совместном заседании рабочих групп госсовета РФ по направлениям «Культура» и «Образование и наука». На совещании обсудили лучшие реализации нацпроектов в регионах. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, представители общественной палаты и члены профильных рабочих групп Госсовета.

От Рязанской области на встрече в режиме ВКС присутствовали Николай Любимов, зампредседателя правительства региона Роман Петряев и министр культуры Виталий Попов.

— В нашей области основной акцент сделан на воспитание бережного отношения подрастающего поколения к традициям и истории родного края и страны. Как раз в этом году в третий раз в регионе прошел масштабный Форум древних городов. Он дал старт областному образовательному проекту «Нарядная губерния», — сказал губернатор Рязанской области.

В рамках этого проекта школьники и студенты ВУЗов под руководством преподавателей проводят исследовательскую и экспедиционную работу. В результате планируется создание уникальных для каждого поселения этнографических площадок.

— Проект включает также «стержневые» общерегиональные акции – День краеведения и День народных промыслов и ремесел Рязанского края, создание электронной энциклопедии древних поселений. Мы готовимся к 2022 году – Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. В этот год откроются этнографические площадки в разных уголках региона и главная площадка в Рязани с уникальной коллекцией рязанского костюма, образовательными программами и лекториями для школьников, — отметил Николай Любимов.

Губернатор также упомянул и киностудию «Дебют», которая получила по итогам конкурсного отбора грантовую поддержку. Благодаря этому проекту молодые люди могут заниматься актерским мастерством, продюсирование и режиссурой.

— Национальные проекты «Культура» и «Образование» объединяет важнейшее направление деятельности – развитие волонтерского движения. С этой целью в регионе реализуется проектная инициатива школьников и студентов, поддержанная Правительством Рязанской области – проект «Туризм и наследие». Его цель – привлечение внимания к вопросам сохранения объектов деревянного зодчества в исторической части города Рязани. — прокомментировал Любимов.

Губернатор Рязанской области напомнил, что в 2021 году в Скопине планируется создание арт-центра. И там же будет организована «Школа экскурсовода».