Николай Любимов рассказал, когда в Рязанской области ликвидируют очередь в детские сады

В понедельник, 31 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил детский сад №140. В рамках национального проекта «Демография» здесь возвели пристройку.

Глава региона осмотрел спальные комнаты, игровые, медицинский кабинет, буфет и другие помещения. В новой части детского сада предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. На строительство объекта и приобретение оборудования было выделено более 65 млн. рублей.

К началу нового учебного года в основном корпусе детского сада отремонтировали прачечную и пищеблок, закупили новое оборудование. Для этого из резервного фонда Правительства Рязанской области было направлено свыше 3 млн. 700 тыс. рублей.

– Новая пристройка позволила дополнительно обеспечить местами порядка 80 детей от 2 до 3 лет. В регионе пока ещё сохраняется очередь, но она постепенно уменьшается, – сказал Николай Любимов. – В этом году строим 6 пристроек и новых детских садов. В следующем – также продолжим работу по этому направлению, – заявил Николай Любимов.

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По словам губернатора, до 2024 года очередь в детские сады и ясли будет ликвидирована.