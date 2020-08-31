Николай Любимов рассказал, когда в Рязанской области ликвидируют очередь в детские сады

В понедельник, 31 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил детский сад №140. В рамках национального проекта «Демография» здесь возвели пристройку.
Глава региона осмотрел спальные комнаты, игровые, медицинский кабинет, буфет и другие помещения. В новой части детского сада предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. На строительство объекта и приобретение оборудования было выделено более 65 млн. рублей.
К началу нового учебного года в основном корпусе детского сада отремонтировали прачечную и пищеблок, закупили новое оборудование. Для этого из резервного фонда Правительства Рязанской области было направлено свыше 3 млн. 700 тыс. рублей.
По словам губернатора, до 2024 года очередь в детские сады и ясли будет ликвидирована.