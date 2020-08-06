Четверг, 6 августа, 2020
25.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниВластьОрганы властиПравительство

Николай Любимов: Противоэпидемиологические нововведения не должны серьёзно повлиять на качество отдыха детей

7info 2

15 июля в Рязанской области открылся ряд стационарных лагерей отдыха. С 1 августа начали работу 280 лагерей с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха. 10 августа начнут работать еще 28 учреждений. Всего этим летом в лагерях Рязанской области смогут отдохнуть более 8,5 тыс. школьников. В первую очередь путёвки предоставляются детям-сиротам, воспитанникам государственных интернатных учреждений, детям медицинских работников, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает сайт регионального правительства.

Работа всех лагерей организована с учётом требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса. На эти цели из резервного фонда было выделено свыше 33 млн. рублей. Порядка 3 тыс. сотрудников учреждений прошли тестирование на коронавирус.

Министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина на совещании 6 августа рассказала, как организована работа лагерей. Все они работают с 50% наполняемостью, проводится регулярная дезинфекция всех помещений, все отдыхающие заезжают одновременно, а родительские дни в этом году не проводятся.

Губернатор Николай Любимов отметил, что главная задача на сегодняшний день – обеспечить безопасность всех, кто находится в лагерях отдыха, и детей, и педагогов, и персонала.

– Важно постараться сделать так, чтобы противоэпидемиологические нововведения серьезно не повлияли на качество отдыха и оздоровления детей, – подчеркнул глава региона.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяНиколай Любимов поручил школам готовиться к открытию 1 сентября
Следующая статьяОбновлены данные о распространении географии коронавируса в Рязанской области

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани отремонтируют скамейки на Лыбедском бульваре

Администрация
В четверг, 6 августа, заместитель главы администрации Владимир Бурмистров осмотрел зоны отдыха на Лыбедском бульваре. Он обратил внимание на скамейки и поручил...
Узнать больше

В пятницу в Рязани отключат электричество на 8 улицах

Новости Рязани
В пятницу, 7 августа, в Рязани будут проводить работы по выправке опор на воздушной линии. В связи с этим на нескольких улицах...
Узнать больше

Обновлены данные о распространении географии коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 11.30 6...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани автомобиль сбил пенсионерку с 5-летней девочкой

Новости Рязани
По предварительным данным, бабушка с девочкой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Обе получили травмы и были госпитализированы.
Узнать больше

Второй этап рыбатлона пройдет на карповом озере под Рязанью

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец состоится 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону со всеми возможными мерами санитарно-эпидемиологической...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 5 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 5 августа. Губернатор Николай Любимов выступил...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+