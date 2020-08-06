Николай Любимов: Противоэпидемиологические нововведения не должны серьёзно повлиять на качество отдыха детей

15 июля в Рязанской области открылся ряд стационарных лагерей отдыха. С 1 августа начали работу 280 лагерей с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха. 10 августа начнут работать еще 28 учреждений. Всего этим летом в лагерях Рязанской области смогут отдохнуть более 8,5 тыс. школьников. В первую очередь путёвки предоставляются детям-сиротам, воспитанникам государственных интернатных учреждений, детям медицинских работников, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает сайт регионального правительства.

Работа всех лагерей организована с учётом требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса. На эти цели из резервного фонда было выделено свыше 33 млн. рублей. Порядка 3 тыс. сотрудников учреждений прошли тестирование на коронавирус.

Министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина на совещании 6 августа рассказала, как организована работа лагерей. Все они работают с 50% наполняемостью, проводится регулярная дезинфекция всех помещений, все отдыхающие заезжают одновременно, а родительские дни в этом году не проводятся.

Губернатор Николай Любимов отметил, что главная задача на сегодняшний день – обеспечить безопасность всех, кто находится в лагерях отдыха, и детей, и педагогов, и персонала.

– Важно постараться сделать так, чтобы противоэпидемиологические нововведения серьезно не повлияли на качество отдыха и оздоровления детей, – подчеркнул глава региона.