Николай Любимов: Прошу всех оставаться дома

17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире отвечал на вопросы рязанцев.
В заключение прямого эфира губернатор поздравил всех православных христиан с приближающимся праздником Пасхи.
— Праздник обладает огромной объединяющей силой, и общими усилиями мы преодолеем этот период пандемии коронавируса, а сегодня прошу вас оставаться дома. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя, — сказал в финале прямого эфира глава региона.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram