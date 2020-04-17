Николай Любимов: Прошу всех оставаться дома

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17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире отвечал на вопросы рязанцев.

В заключение прямого эфира губернатор поздравил всех православных христиан с приближающимся праздником Пасхи.

— Праздник обладает огромной объединяющей силой, и общими усилиями мы преодолеем этот период пандемии коронавируса, а сегодня прошу вас оставаться дома. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя, — сказал в финале прямого эфира глава региона.