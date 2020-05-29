Николай Любимов предложил провести Форум древних городов в другом формате

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил всё-таки провести Форум древних городов, но в режиме онлайн. Об этом он заявил во время совещания с главами районов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Форум в этом году отменили из-за коронавируса.

Любимов напомнил, что сейчас из-за COVID-19 нельзя проводить мероприятия в обычном режиме, в то же время многие из них были проведены в интернете. В том числе и Последний звонок. Глава региона отметил, что он надеется, что у ребят ещё будет возможность после экзаменов встретиться и пообщаться на выпускном вечере. Предварительно его назначили на День города Рязани в начале августа.

В это же время Николай Любимов предложил провести и Форум древних городов. Он напомнил, что из-за коронавируса сейчас нет возможности тратить деньги на такие крупные мероприятия. Поэтому Форум можно провести в режиме онлайн.