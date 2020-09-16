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Николай Любимов оценил благоустройство в Сасово

Иван Федоров
Фото пресс-службы правительства

В среду, 16 сентября, губернатор Рязанской области посетил общественные территории в Сасово, где в настоящее время идут ремонтные работы. Участки благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Николай Любимов проинспектировал ход ремонтных работ, стоимость которых 76 000 000 рублей. Из них 70 000 000 выделили Минстрой РФ в качестве дополнительного лимита. На эти деньги ведется благоустройство на площади Ленина и на части одноименной улицы. Там вносятся территориальные изменения, а в будущем будут установлены малые архитектурные формы, сухой пешеходный фонтан, навигация, оборудована детская и спортивная площадка, место для кинотеатра под открытым небом и велодорожка. Кроме того, во избежание налета вандалов, на территории установят камеры видеонаблюдения. Также планируется благоустройство тротуара от площади Ленина до улицы Проспект Свободы. 

Благоустраивается также и улица Аверкина, где реализуется проект «Территория безопасности детям». Сумма работ на данном участке равна 21 800 000 рублей. На территории уже отремонтирована улично-прогулочная сеть, сделано освещение, установлены интерактивные переходы, детские игровые зоны, ограждения. Центральной частью проекта является «Детский автогородок» с управляемыми средствами технической организации движения. Благодаря этой площадке дети смогут изучать ПДД с наглядными элементами городской дорожной сети и инфраструктуры. 

Глава региона не оставил без внимания и парк «40 лет ВЛКСМ». Там сейчас реализовывается инициатива по созданию спортивно-развлекательного кластера «Парк Стрит». В 2018 году город выиграл всероссийский конкурс, благодаря чему и получил грант в размере 75 000 000 рублей на обустройство территории. В парке сейчас благоустроены входные группы, сделаны аллеи с навигацией и освещением, оборудованы детские площадки, зона Open Air для различных мероприятий, организована зона Wi-Fi. Помимо этого, на территории организованы велодорожки, тропа здоровья, сектор с тренажерами, скейт-парк, памп трек, площадки для сдачи норм ГТО и воркаута, детская полоса препятсвий. 

— Просто здорово, потому что к этой работе подошли с любовью и интересом, сделали концепцию, которая смогла все учесть, и успешно ее реализовали. Парк, сквер, другие городские пространства функционально завязаны в единую систему – с велодорожками, площадками для воркаута. Огромное количество людей, которые это ценят. Я уверен, что развитие городской среды, в том числе парка, будет продолжено в Сасове и в дальнейшем, — прокомментировал Любимов. 

Губернатор также подчеркнул, что национальные проекты дают большие возможности, которых не было еще даже три года назад. 

— Это огромные средства, за счет которых можно  отремонтировать немало дорог, тротуаров, создавать общественные пространства, востребованные людьми. Это, действительно, то, что нам сейчас здорово помогает, – сказал Николай Любимов.

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