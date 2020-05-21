Николай Любимов: Мы рассчитываем, что вышли на плато

Власти Рязанской области рассчитывают, что в ситуации с коронавирусом вышли на плато. Об этом во время онлайн-конференции с руководителями стационарных учреждений социального обслуживания заявил губернатор Николай Любимов.
Эта фраза была частью его ответа на вопрос Юлии Сидневой, директора Шиловского дома-интерната. Она поинтересовалась, готовиться ли работникам на новые смены по 14 дней.
Напомним, сейчас в учреждениях соцзащиты, чтобы не допустить распространения COVID-19, сотрудники работают по 14 дней. По словам Сидневой, очередная такая смена в Шиловском интернате началась с 21 мая.
По словам Николая Любимова, показатели позволяют предположить, что в регионе вышли на плато. Он отметил, что специалисты начали об этом говорить, пусть и осторожно.
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