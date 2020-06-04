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Николай Любимов: Голосование за поправки в Конституцию РФ будет проводиться в уникальных для всей нашей страны условиях

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов пообщался с председателем избирательной комиссии Рязанской области Алексеем Просянниковым в режиме видеоконференцсвязи. Они обсудили порядок подготовки к голосованию за поправки в Конституцию Российской Федерации, которое пройдёт 1 июля 2020 года.

Просянников сообщил, что голосование будет проводиться на 1015 участках. На каждом из них избирателям будут мерить температуру и проводить дезинфекцию помещений. Для тех, ктьо не сможет прийти на участок, организуют бесконтактное голосование на дому.

– Голосование будет проводиться в уникальных для всей нашей страны условиях, и подготовка к его проведению также требует нестандартных подходов. Я надеюсь, что все муниципальные образования отнесутся максимально ответственно к подготовке, время у нас еще есть, – заявил губернатор.

Любимов отметил, что за время пандемии стало очевидным, насколько актуальными и важными являются предлагаемые поправки. Проведенные соцопросы выявили самые важные из них.

– Социальные гарантии людям – важнейшая часть изменений в основной закон. Зарплаты не ниже прожиточного минимума, обязательная ежегодная индексация пенсий – в сегодняшних условиях каждый убедился, что это жизненно необходимые решения. Решения, которые впервые подняли на конституционный уровень. Президент, таким образом, четко дал понять, что люди, граждане нашей страны – безусловный приоритет государства, – отметил Николай Любимов.

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