Нетрезвый мотоциклист разбился в Канищево в Рязани

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Вечером в воскресенье, 21 июня, в Рязани, на улице Интернациональной произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По данным полиции, авария случилась примерно в 19 часов. Мотоциклист, находившийся в нетрезвом состоянии, врезался в Renault Logan. С полученными травмами мужчину госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.

Фотографии с места происшествия появились в социальной сети ВКонтакте. По словам очевидцев, ДТП произошло рядом с пешеходным переходом у дома №13 на улице Интернациональной.

Фото: Серёга Птахин