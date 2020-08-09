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Несколько улиц Рязани 10 и 11 августа останутся без света

7info

В понедельник и вторник, 10 и 11 августа, на нескольких улицах Рязани отключат электричество. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что отключения связаны с проведением работ по реконструкции воздушной линии. Все улицы находятся в посёлке Дягилево.

С 09.30 до 16.00 без света останутся жильцы домов с 1 по 53 (нечётная сторона), №2 на улице Дягилевской; домов со 2 по 22 (чётная сторона) на улице Парковой; домов с 1 по 18, с 20 по 22, 24 на 1-м Аллейном проезде. 

Кроме того, свет отключат в домах с 1 по 34 на 1-м Парковом проезде; в домах с 3 по 23 (нечётная сторона), с 10 по 2 (чётная сторона) во 2-м Аллейном проезде; домов с 8 по 30 на 3-м Аллейном проезде; домов с 9 по 22 на улице Урожайной; домов №6, с 8 по 19, №21 на 4-м Аллейном проезде; домов со 2 по 7, с 9 по 22 на 5-м Аллейном проезде; домов с 1 по 22, №№26А, 32 уч. 51 на 6-м Аллейном проезде; домов с 1 по 5, №№7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 на 7-м Аллейном проезде.

Также без электричества останутся дома №№3, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 36, 38, 42, 44, 46 на улице Аллейной.

Работы производит МУП «РГРЭС».

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