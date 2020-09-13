Названы самые «заражённые» районы Рязани

Администрация Рязани обновила информацию о числе заражённых коронавирусом по районам города. Данные размещены на официальном сайте мэрии.
На 15.00 воскресенья, 13 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 584 человека с подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19. В Рязани заболели 3 тыс 927 человек.
Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. Здесь с начала пандемии зарегистрировано 1276 заболевших.
В Октябрьском районе Рязани заразились 1105 человек, в Железнодорожном – 951.
Меньше всего заболевших в Советском районе города – 595 человек.