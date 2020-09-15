На жителя Касимова завели уголовное дело за неуплату алиментов

В Касимове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, не выплачивающего алименты на содержание ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что мужчина с 2014 года не платит деньги на содержание своего ребёнка. За это время он задолжал уже более 360 тыс рублей.

В апреле 2020 года мировой суд назначил алиментщику наказание в виде 80 часов обязательных работ, но и после этого касимовец алименты платить не стал.

17 августа Касимовская межрайонная прокуратура направила документы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

– По результатам доследственной проверки в отношении гражданина 31.08.2020 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов), – говорится в пресс-релизе прокуратуры Рязанской области.