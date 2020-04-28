На въезде в Рязанскую область работает ещё один пункт «коронавирусного» контроля

Издательство «Пресса» рассказало о работе контрольного пункта, который располагается на границе между Рязанской и Московской областями. Он находится на 162-м километре автомобильной дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов.
На посту дежурят сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, волонтёры. Они проверяют у проезжающих температуру, спрашивают о состоянии здоровья. Кроме того, спрашивают о цели поездки. Чаще всего москвичи говорят, что едут на дачу.
Волонтёры дежурят на посту с 8 до 20 часов сменами по 6 часов. Для отдыха есть специальная палатка с дезинфицирующими и защитными средствами. Там же можно поесть.
С 30 апреля пост начнёт работать круглосуточно.
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