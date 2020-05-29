На прошлой неделе в Рязани пропал молодой человек

В Рязани разыскивают Телкова Дениса Павловича. Мужчина 1985 года рождения пропал 24 мая. В этот день он возвращался домой на автомобиле Lada 2115 чёрного цвета. Больше его никто не видел.
Ориентировку разместил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 167 см, телосложение нормальное, волосы светло-русые, короткие, глаза серые.
Был одет в камуфлированный костюм, чёрную тельняшку, синюю толстовку, чёрную бейсболку, синие кроссовки.
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