На пожаре в Рязани пострадал человек

В результате пожара на улице Подгорной в Рязани пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в понедельник, 13 июля, в 12.21. Горела квартира на 5-м этаже 5-этажного кирпичного жилого дома.

На месте работали 3 пожарные машины и 10 сотрудников Государственной противопожарной службы. Из дома эвакуированы 5 человек.

В результате пожара огнём была повреждена комната на всей площади. Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.