На комитете гордумы рассмотрели вопрос об исполнении бюджета Рязани

Во вторник, 15 сентября, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета Рязани за I полугодие 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа.

По доходам бюджет исполнен на 4 млрд. 872 млн. рублей (41,4% к уточненному годовому плану), по расходам – 5 млрд. 525 млн. рублей (45,3% к уточненному годовому плану). Администрации города рекомендовано принять меры к выполнению плановых показателей по доходам и контролировать размер дефицита бюджета.

Также депутаты поддержали вопрос индексации должностных окладов муниципальных служащих на 3%.

Кроме того, члены комитета рассмотрели принятые меры по снижению задолженности в бюджет Рязани за I полугодие 2020 года. Объем задолженности по данным на 1 июля составил 1 млрд. 213 млн. рублей, снизившись на 110 млн. рублей относительно аналогичного периода прошлого года. Плательщикам неналоговых платежей направлено 2149 требований о добровольном погашении задолженности, в судебные органы подано 235 исков о взыскании задолженности, в службу судебных приставов на принудительное исполнение судебных решений направлено 188 исполнительных листов.

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике был рассмотрен уточненный план работы структурных подразделений администрации Рязани по реализации мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы. В частности, депутаты поинтересовались судьбой металлических ограждений моста на ул. Ленина, так как по данному поводу в городскую Думу поступают многочисленные обращения граждан. Как сообщил начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак, в данный момент проводится экспертиза. Секции ограждения, которые находятся в хорошем состоянии, будут использованы в дальнейшем. Непригодные секции ограждения планируется заменить изготовленными репликами.

Вопросы благоустройства и дорожного хозяйства более подробно планируется рассмотреть на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры.