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На клумбы Рязани высадили более 200 тысяч цветов. Улицы и скверы города украшают петуньи, бегонии, колеусы, бархатцы, сальвии, цинерарии, кохии, целозии, фестука, герань, а также розы и ирисы.

На площади Победы появилась клумба в виде звезды. Цветы также высажены вдоль Первомайского проспекта, в сквере имени В.Ф. Маргелова, у мемориалов в Борках, Карцево, Канищево, улицах Керамзавода и Сережиной горе.

Во вторник, 16 июня, цветы посадили у Дворца торжеств, на разделительной полосе у вокзала Рязань-2, Первомайском проспекте, напротив цирка и на площади Свободы.