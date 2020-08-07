Москвича будут судить за дачу взятки сотруднику ГИБДД в Рязанской области

В марте 2020 года житель Московской области был остановлен в Шацком районе за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Чтобы избежать наказания, мужчина попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 20 000 рублей. Но сотрудник правоохранительных органов от незаконного вознаграждения отказался и сообщил об инциденте своему руководству.

Следствием собрана необходимая доказательственная база, подтверждающая виновность мужчины в даче взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. Дело направлено в суд для рассмотрения.