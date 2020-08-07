В Рязани мошенники похитили с карты пенсионера 150 000 рублей. В полицию обратился 64-летний житель Октябрьского района города Рязани. Он рассказал, что ему звонили неизвестные. Представившись сотрудниками службы безопасности банка, они сообщили о хакерской атаке и предложили мужчине перевести свои деньги на резервный счёт. Сообщив все данные карты, пенсионер лишился своих сбережений и только потом понял, что его обманули.

Другой рязанец на сайте купли-продажи подержанных товаров нашел объявление о продаже смартфона. Мужчина позвонил продавцу и перевёл ему всю сумму за смартфон 17 574 рубля. Получив деньги, продавце перестал выходить на связь. А пострадавшему пришлось обратиться в полицию.

Похожий случай произошёл с 27-летним рязанцем. Он хотел купить усилитель звука для автомобиля на том же сайте купли-продажи. С его банковской карты было похищено 8 500 рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел