Молодые парни помогли спасти загоревшийся во время жатвы комбайн

В Старожиловском районе два молодых парням помогли спасти дорогой комбайн. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Ребята уже не первый год работают штурвальными во время летних каникул. Студент третьего курса Дмитрий трудится с папой, комбайнёром ООО «Имени Крупской» Сергеем Платоновым, уже пятый сезон. Будущий студент Руслан Цуцман уже второй год действует в паре с опытным механизатором Николаем Дорожкиным.

В один из первых дней жатвы на комбайне Дорожкина загорелась электропроводка. Это заметил Дмитрий и сразу же сообщил о ЧП Руслану. Тот, в свою очередь, позвал пожарного Анатолия Тимонина, который и потушил пожар.

Комбайн после случившегося оперативно починили, сейчас он вновь работает. Молодым парням руководитель сельхозпредприятия выписал премии.