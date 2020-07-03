Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров. Об этом адвокат актёра Эльман Пашаев заявил «Москва 24».
Давать какие-либо дополнительные пояснения юрист отказался, отметив, что это преждевременно.
– То есть данное преступление он не совершал, – заявил Пашаев.
Он отметил, что ранее артист говорил не о возмещении ущерба, а о том, что готов платить, так как в ДТП участвовала его машина.
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