Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

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Михаил Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров. Об этом адвокат актёра Эльман Пашаев заявил «Москва 24».

Давать какие-либо дополнительные пояснения юрист отказался, отметив, что это преждевременно.

– То есть данное преступление он не совершал, – заявил Пашаев.

Он отметил, что ранее артист говорил не о возмещении ущерба, а о том, что готов платить, так как в ДТП участвовала его машина.